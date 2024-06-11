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Kachka
Илон Маск назвал совместную работу Apple и OpenAI шпионскими программами
Вероятнее всего, смартфоны Apple будут запрещены на фабриках Маска.

Поразительный поворот событий, подтвержденный недавними утечками – компания Apple использовала свою конференцию WWDC для того, чтобы представить последнюю разработку в области искусственного интеллекта, соответствующую тенденциям отрасли. Однако этот шаг вызвал резкую реакцию со стороны Илона Маска, генерального директора Tesla, SpaceX и Neuralink. Маск выразил свою обеспокоенность на сайте X, заявив, что запретит использование устройств Apple в своих компаниях, если эти новые функции ИИ появятся на смартфонах.

В заявлении Apple, в котором подробно рассказывалось о новейших возможностях искусственного интеллекта и партнерстве с OpenAI, поддерживаемой Microsoft, подчеркивалась твердая приверженность конфиденциальности пользователей. Несмотря на эти заверения, Маск по-прежнему настроен скептически. Он утверждает, что интеграция операционной системы Apple с OpenAI представляет собой значительный риск для безопасности. В связи с этим он заявил, что любой, кто будет использовать устройство Apple в его компании, будет обязан сдать его на входе.

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В релизе технологического гиганта подчеркивается, что внедрение ChatGPT в его экосистему, включающую планшеты, смартфоны и ноутбуки, может улучшить выполнение повседневных задач, таких как создание контента и изображений.

Первоначальная реакция Маска на интеграцию Apple с ИИ была однозначной. Он назвал потенциальное слияние OpenAI с операционными системами Apple "неприемлемым нарушением безопасности".

Примерно через час после того, как генеральный директор Apple Тим Кук подробно рассказал о достижениях ИИ в X, Маск повторил свою позицию. Он раскритиковал новые функции Apple, назвав их жуткими шпионскими программами.

В серии размышляющих постов Маск осудил Apple за то, что она доверяет OpenAI защиту конфиденциальности и безопасности пользователей.

#смартфоны #apple #илон маск #openai #ios 18
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