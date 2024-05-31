Общая политика США по дальним ударам по территории России осталась неизменной.

Как сообщает издание Politico, администрация Байдена сегодня тайно предоставила Украине разрешение на нанесение ударов по территории России, в частности в районе Харькова, с использованием оружия, предоставленного США. Это значительное изменение политики подтвердили три официальных лица США и еще два источника, знакомых с решением.

Американский чиновник пояснил данное решение так:

реклама "Байден поручил своей команде обеспечить техническую возможность Украины использовать американское оружие для контрстрелковых операций в Харькове".

В своём заявлении он подчеркнул, что общая политика, запрещающая нанесение дальних ударов по территории РФ, остается неизменной, и по сути ситуация не меняется.

Источники, говорившие с Politico на условиях анонимности, чтобы обсудить необъявленные внутренние решения, сообщили, что США решили предоставить Украине больше гибкости в действиях.

Согласно новым "правилам", Украине разрешено использовать американское оружие (ракеты и ракетные установки), для перехвата ракет в харьковской области и для действий на приграничных территориях. Однако серьёзные ограничения остаются: Украина не может использовать это оружие для ударов по гражданской инфраструктуре или нанесения дальних ударов внутри РФ.

Совет национальной безопасности США пока никак не прокомментировал это событие.