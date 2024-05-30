43,6 BTC туда перевели ещё в 2013 году.

Два года назад "Майкл", владелец криптовалюты из Европы, пожелавший остаться неизвестным, обратился к экспертам за помощью в восстановлении доступа к биткоинам на сумму около 3 миллионов долларов, хранившимся в зашифрованном виде на его компьютере. Они ему отказали.

Майкл утверждает, что хранил свою криптовалюту в защищенном паролем цифровом кошельке, создав шифр с помощью менеджера паролей RoboForm и сохранив его в файле, зашифрованном с помощью TrueCrypt. К сожалению, файл был поврежден, в результате чего Майкл потерял доступ к 20-символьному паролю, защищавшему его 43,6 BTC (стоимостью около 4 000 евро или 5 300 долларов) в 2013 году. Несмотря на использование RoboForm для создания пароля, Майкл не сохранил его в менеджере, опасаясь потенциального взлома.

реклама В то время я был настоящим параноиком в вопросах безопасности", – со смехом вспоминает Майкл.

Джо Гранд, известный хакер, ранее попал в заголовки новостных изданий в 2022 году, когда помог другому владельцу криптокошелька восстановить доступ к 2 миллионам долларов в криптовалюте после того, как тот забыл PIN-код. С тех пор к Гранду, известному под хакерским ником «Kingpin», обращались многие с просьбой о подобной помощи.

Инженер-электрик по образованию, Гранд начал взламывать компьютерное оборудование в возрасте 10 лет. В 2008 году он стал одним из ведущих шоу Discovery Channel "Prototype This", а сейчас консультирует компании по вопросам защиты сложных цифровых систем от хакеров, занимающихся аппаратными уязвимостями. Опыт Гранда по взлому кошелька Trezor в 2022 году включал в себя сложные программные технологии, которые заставили USB-кошелек раскрыть свой пароль.

Несмотря на неудачи, в июне Майкл снова обратился к Гранду, надеясь убедить его принять вызов. На этот раз хакер согласился, и в результате долгой работы ему удалось "взломать" кошелек. Сумма, которую хакер получил от сделки, не называется.