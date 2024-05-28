Вероятно, истребители будут отправлены после ноября.

Бельгия взяла на себя значительные обязательства перед Украиной, объявив о планах отправить первую партию истребителей F-16 в этом году. Однако это обещание сопровождается четким важным правилом: истребители не должны приближаться к территории России. Этот шаг является частью более широкого соглашения о безопасности между Украиной и Бельгией, направленного на укрепление обороноспособности.

В соответствии с соглашением, Бельгия в течение полугода поставит Украине 30 истребителей F-16 американского производства. Соглашение также включает в себя обязательство предоставить Украине военную помощь на сумму не менее €977 млн в текущем году.

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Ранее уже было заявлено намерение Бельгии отправить F-16 Украине к 2025 году, при соблюдении определенных условий, включая одобрение следующего правительства. Однако сроки были ускорены, и первый самолет планируется поставить до конца 2024 года. Отвечая на вопрос о возможном использовании F-16 на территории РФ, премьер-министр Бельгии Александр де Кроо подчеркнул, что соглашение четко ограничивает их использование, и такой инцидент невозможен.

Помимо F-16, Бельгия обязалась оказывать постоянную поддержку Украине в течение следующего десятилетия, включая поставки бронетехники и военно-воздушной техники.