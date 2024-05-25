Основной удар придется на видеокарты и материнские платы.

В жизни любителей ПК грядут значительные перемены: ожидается, что цены на основные компоненты, такие как видеокарты, материнские платы и корпуса для ПК, в США вырастут примерно на 25%. Грядущий скачок цен является прямым следствием шага администрации Байдена по восстановлению полного спектра тарифов на китайские товары, первоначально введенные во времена Трампа, после временной пятимесячной отсрочки.

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Генезис этой тарифной саги берет свое начало в 2018 году, когда бывший президент Трамп поручил Управлению торгового представителя США ввести тарифы до 25% на ряд товаров китайского производства. Среди 437 товаров, попавших под действие тарифов, были важнейшие компоненты, необходимые для изготовления печатных плат и компьютерного оборудования, в том числе видеокарт.

После первоначального приостановления тарифов самим Трампом с сентября 2019 года по январь 2021 года возобновление тарифов совпало с заметным ростом цен на видеокарты. Однако в 2022 году администрация Байдена составила список исключений, включающий 350 товаров, в том числе множество компонентов для ПК.

Хотя Белый дом еще официально не объявил о восстановлении всех тарифов, последние признаки указывают на их скорое введение, особенно в свете недавнего заявления администрации Байдена о предстоящем повышении тарифов на отдельные товары китайского производства, включая электромобили, полупроводники и печатные платы.