Газета сообщает, что они уже не раз применялись.

Согласно недавнему отчету издания The New York Times, Россия разработала эффективные методы нарушения работы службы Starlink. Это вмешательство ставит под угрозу связь в критические моменты, представляя значительную угрозу для украинских военных. Точные механизмы, используемые Россией для глушения спутниковых интернет-терминалов Илона Маска, остаются неясными.

Газета New York Times сообщила, что расширенные возможности России по созданию помех серьезно повлияли на способность Украины поддерживать связь, собирать разведданные и наносить удары беспилотниками. Украинские солдаты рассказали, что перебои в работе Starlink мешают оперативной связи, заставляя их полагаться на текстовые сообщения для передачи важной информации.

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Газета утверждает, что эти помехи были особенно явными вдоль северной линии фронта. Новые сбои являются первым случаем столь масштабного и частого глушения Starlink со стороны России. Если они продолжатся, это может означать тактический сдвиг в конфликте, подчеркивая высокую степень зависимости Украины от технологий SpaceX.

По сообщениям, украинские чиновники не раз напрямую обращались к Илону Маску с просьбой разрешить доступ к Starlink во время военных операций, особенно перед ударами беспилотников. Однако положительный результат был далеко не всегда.