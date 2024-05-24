Пока что она – идеальный кандидат на существование жизни.

Астрономы обнаружили в ближайшем космосе потенциально похожую на Землю экзопланету, которая может находиться в обитаемой зоне звезды, что указывает на идеальные условия для существования жидкой воды на ее поверхности.

Эта экзопланета, получившая название Gliese-12b, находится на расстоянии около 40 световых лет в созвездии Рыбы и вращается вокруг холодного красного карлика Gliese 12. Открытие было сделано с помощью спутника NASA TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), дополненного данными других обсерваторий.

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По данным NASA, Gliese 12 всего на 27% меньше нашего Солнца и всего на 60% горячее. Примечательно, что орбита Gliese-12b проходит очень близко к своей звезде – на расстоянии, составляющем всего 7% от расстояния между Солнцем и Землей, в результате чего она получает значительно больше энергии, чем Земля.

Планета проходит орбиту вокруг своей звезды каждые 12,8 дня и по размеру примерно такая же или чуть меньше Земли. Это делает ее намного меньше WASP-193b, "пушистого" газового гиганта в Млечном Пути, который примерно на 50% больше Юпитера, но значительно менее плотный.

Ученые пока не подтвердили, есть ли у Gliese-12b атмосфера. Если она отсутствует, то средняя температура поверхности планеты оценивается в 42 градуса Цельсия. Такая температура сродни жаркому летнему дню на Земле, но она остается достаточно мягкой, чтобы поддерживать жидкую воду.

Таким образом, Gliese-12b – идеальный кандидат для дальнейшего изучения с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба. Эта передовая обсерватория сможет определить объем атмосферы экзопланеты и получить представление о ее составе.