В их системе заложено, что активировать их можно исключительно удалённо.

Стратегическое расположение TSMC в геополитически чувствительном регионе вызывает серьезные опасения, особенно в связи с потенциальной угрозой китайского нападения. Последствия такого события весьма серьезны и могут привести к дестабилизации мировой экономики и эскалации напряженности в отношениях с Соединенными Штатами.

Ожидается, что в случае эскалации напряженности деятельность TSMC будет защищена с помощью различных мер. По данным Bloomberg, источники сообщают, что голландская компания ASML, ответственная за производство машин для экстремальной ультрафиолетовой (EUV) литографии, необходимых для передового производства микросхем TSMC, внедрила в них дистанционные переключатели с системой самоуничтожения. Эти выключатели могут отключить производство, если ситуация ухудшится. ASML даже провела моделирование, чтобы предугадать последствия потенциального вторжения.

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Однако необходимость дистанционного отключения оборудования может быть преувеличена. Масштабные операции TSMC глубоко интегрированы в глобальную цепочку поставок и в значительной степени зависят от международных ресурсов. Любой сбой, например, враждебное поглощение, скорее всего, приведет к немедленному прекращению поставок от глобальных партнеров, фактически парализуя работу предприятия на Тайване.

Кроме того, сложное оборудование TSMC требует высококвалифицированных специалистов для работы. Маловероятно, что Китай сможет беспрепятственно продолжать производство без квалифицированной рабочей силы, которая в настоящее время работает в TSMC.

Соединенные Штаты также являются одной из важнейших заинтересованных сторон в этом сценарии. Министр торговли США Джина Раймондо недавно подчеркнула, что страна сильно зависит от TSMC, поскольку 92% своих передовых чипов она получает от тайваньской компании. По словам Раймондо, любой сбой в этой цепочке поставок будет абсолютно разрушительным для экономики. Такая зависимость говорит о том, что США могут принять решительные меры, чтобы помешать Китаю получить контроль над возможностями TSMC. Есть даже предположения, что США могут рассмотреть возможность уничтожения предприятий TSMC, чтобы затруднить доступ Китая.

На фоне этих опасений TSMC активно диверсифицирует свое производство. Компания расширяет свое присутствие в Соединенных Штатах, чему способствуют значительные инвестиции в рамках закона о чипах США. Недавно TSMC привлекла $11,6 млрд для строительства третьего предприятия в Аризоне.