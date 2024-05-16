Пока что контроллер Proteus совместим только с Xbox и ПК.

В среду компания Microsoft представила новый контроллер Proteus для Xbox и ПК, позиционируя его как альтернативу своему собственному контроллеру Accessibility Controller.

Согласно официальному сообщению на Xbox Wire, контроллер Proteus от Byowave был разработан в тесном сотрудничестве с командой "Designed for Xbox". Инновационная система snap and play выделяет Proteus на рынке, который с годами практически не менялся. Модульный подход джойстика позволяет пользователям создавать с ним полностью индивидуальные конфигурации.

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В настоящее время контроллер Proteus доступен для предварительного заказа на сайте Byowave по цене 255 долларов, со временем цена возрастет до 300 долларов.

Microsoft с оптимизмом смотрит на будущие продажи своих продуктов. Этот оптимизм отражается в обновлении прошивки для оригинального контроллера, которому уже шесть лет. Обновление расширит функциональность сдвоенных USB-портов, позволяя использовать 12 кнопок, второй стик и боковой переключатель.

В настоящее время контроллер Proteus не совместим с Nintendo Switch или PS5, что ограничивает его доступность для геймеров.