На втором месте по популярности у игроков Phantom Assassin.

Пудж, культовый и легендарный персонаж Dota 2, достиг знакового рекорда в мире MOBA-игр. С более чем миллиардом матчей в своем активе, Пудж стоит первым среди наиболее часто выбираемых героев в истории Dota 2, превосходя своего ближайшего конкурента аж на 300 миллионов матчей.

Согласно данным с сайта Dotabuff, у Пуджа впечатляющий процент пика в 33.03%, и он был выбран в 1,000,059,649 матчах на момент этого отчета. Для сравнения, второй по популярности герой, Phantom Assassin, сильно отстает, сыграв всего 704,021,392 матча и имея пик в 23.25%.

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Источником вдохновения для Пуджа послужил зловещий босс из Diablo 1, и он был неотъемлемой частью Dota с самого начала и оставался самым популярным героем Dota 2 с 2016 года. Пудж славится своей активной способностью хука, позволяющей ему притягивать противников, а также пассивными характеристиками, увеличивающими его здоровье и урон с каждым убитым противником.

Влияние Пуджа простирается за пределы Dota 2, вдохновляя аналогичных персонажей в других многопользовательских играх. Примеры включают Роадхога из Overwatch, который сочетает в себе способность к замаху крюка Пуджа с пушкой стиля игры Unreal Tournament, а также Блицкранка из League of Legends.

Несмотря на его непревзойденную популярность, Пудж не имеет самого высокого винрейта в Dota 2. Эта честь принадлежит Омнинайту, который может похвастаться 56.2% побед от общего числа сыгранных матчей. Пудж, в свою очередь, имеет винрейт в 50.96%, что помещает его в середину рейтинга.