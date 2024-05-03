Все воссоздано до мелочей, даже голос актера озвучки.

Создание собственного персонального голосового ассистента – это увлекательное путешествие в мир умной электроники. Процесс разработки с нуля предоставляет возможность настроить каждый аспект, начиная от его внешнего вида и стиля общения и заканчивая его реакцией на взаимодействие. Сегодня стало известно о персональном ассистенте, разработанном конструктором и инженером Мануэлем Аумада, который оживил Бендера из популярного научно-фантастического анимационного сериала "Футурама", используя одноплатный компьютер Raspberry Pi.

Хотя голосовые ассистенты стали повсеместными, с Microsoft, представившей Кортану из Halo для Windows, Apple, предлагающей Siri, и Amazon, представившей Alexa, проект Мануэля расширяет концепцию до новых горизонтов. Его ассистент Бендер не только имеет облик головы Бендера, но и обладает возможностью движения и использует ChatGPT для взаимодействия в реальном времени и генерации ответов.

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Функционально голова работает, захватывая аудио, которое затем преобразуется в текст для интерпретации ChatGPT. Как только ответ сформулирован, он конвертируется обратно в тщательно созданное аудио, чтобы имитировать голос Джона ДиМаджио, озвучившего Бендера в сериале. Кроме того, голова обладает анимированными глазами и движущимся ртом.

Внутри головы находится Raspberry Pi 5 с микрофоном, динамиком и камерой.