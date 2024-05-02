Однако они точно появятся в начале следующего года.

Долгожданный выпуск видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5080, предполагаемой на этот год, по словам известного инсайдера, столкнулся с задержками, согласно его последним отчетам. Тем не менее, на фоне этой новости имеются и некоторые позитивные моменты.

Последние данные от инсайдера Moore's Law is Dead (MLID) на YouTube проливают свет на серию видеокарт Blackwell. Вероятно, её релиз несколько отклоняется от намеченного ранее курса. Источники внутри NVIDIA, по сообщениям, отзывают предыдущие заявления о запуске как RTX 5090, так и RTX 5080 в 2024 году.

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Однако ситуация остается неопределенной. Хотя инсайдеры всё ещё склоняются к тому, что RTX 5090 появится в этом году, судьба RTX 5080 теперь под большим вопросом.

Ранее ожидалось, что анонс Blackwell состоится на выставке Computex. Кроме того, если RTX 5090 действительно выйдет в этом году, она, вероятно, появится на рынке раньше в четвертом квартале. Возможно, уже в октябре.

Что касается мобильных графических процессоров RTX 5000, наблюдаются параллели с серией Lovelace, намекая на выпуск в начале 2025 года. Это соответствует историческому прецеденту, установленному мобильными GPU RTX 4000.

Перспективы для мобильных GPU топового уровня в серии Blackwell выглядят многообещающе: утечки намекают на значительный рост производительности, особенно с чипом RTX 5080.