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Kachka
Все новые видеокарты RX 8000 получат старую память GDDR6 со скоростью 18 Гбит/с
Благодаря памяти GDDR6 видеокарты RX 8000 будут существенно дешевле.

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В сфере видеокарт ландшафт часто определяется достижениями в области памяти. Недавние предположения инсайдера @Kepler_L2 говорят о том, что грядущие графические процессоры AMD RDNA4 Radeon RX 8000 будут придерживаться проверенной конфигурации памяти GDDR6 с пропускной способностью 18 Гбит/с.

В то время как конкуренты осваивают более новые варианты, такие как GDDR6W от Samsung или GDDR7 со скоростью 28 Гбит/с, AMD, похоже, намерена сохранить преемственность с GDDR6 для своей серии Radeon RX 8000, основанной на архитектуре RDNA 4.

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Линейка графических процессоров RDNA4, которая, как ожидается, станет основой серии Radeon RX 8000, претерпела несколько изменений. Изначально планировалось, что она будет включать в себя высококлассные модели, но затем планы сместились в сторону предложений среднего и начального уровня. Среди них можно отметить графические процессоры Navi 48 и Navi 44, представляющие верхний и нижний эшелоны семейства соответственно.

Согласно последним сообщениям @Kepler_L2, карты Radeon RX 8000 сохранят стандартную память GDDR6, отказавшись от ускоренных вариантов. Скорость 18 Гбит/с незначительно уступает текущим топовым моделям, таким как RX 7900 XTX и RX 7800 XT.

С учетом схожести шинных интерфейсов перспективные конфигурации памяти для RDNA4 могут выглядеть следующим образом:

  • Radeon RX 8000: 256 бит/18 Гбит/с
  • Radeon RX 8000: 192-бит/18 Гбит/с
  • Radeon RX 8000: 128 бит/18 Гбит/с

Несмотря на первоначальный скептицизм, выбор AMD памяти GDDR6 с пропускной способностью 18 Гбит/с для линейки RDNA4 может послужить улучшению ценового предложения в соответствующих сегментах. GDDR6, которая уже много лет выпускается массово, может похвастаться широкой доступностью, что резко контрастирует с новыми альтернативами, которые столкнуться с дефицитом.

#amd #видеокарты #rx 7000 #rdna4 #rx 8000
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