Отличие от RTX 2070 в количестве ядер и наименовании.

Переход от серии NVIDIA GeForce "GTX" к серии "RTX" ознаменовал поворотный момент в истории брендинга GPU компании. Однако недавние находки позволили заглянуть во внутренние процессы NVIDIA и обнаружить интригующее отклонение от устоявшихся правил наименования.

Находка @unnatural__log демонстрирует ранний инженерный образец GeForce RTX 2070, интригующе обозначенный как GeForce GTX 2070. Этот отход от привычного брендинга "RTX" проливает свет на ранние соображения NVIDIA при разработке архитектуры Turing.

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Визуально NVIDIA GeForce GTX 2070 Engineering Sample очень похожа на своего собрата RTX: карта имеет характерный кулер с двумя осевыми вентиляторами и двухслотовый дизайн. Однако при ближайшем рассмотрении можно обнаружить заметное отличие – отсутствие надписей "GTX 2070" или "RTX 2070" на передней панели, вместо которых красуется надпись "GeForce GTX". Несмотря на мелкие несоответствия, такие как отсутствие надписей, карта сохраняет сходство со своим аналогом RTX, имея идентичные порты дисплея, включая HDMI, двойной DisplayPort, порт USB Type-C VirtualLink и выход DVI. Примечательно, что карта использует стандартный 8-контактный разъем, отказавшись от появившихся позже 12- или 16-контактных интерфейсов.

Если углубиться в основные спецификации, то можно обнаружить наиболее существенное отклонение. В отличие от 2304 ядер RTX 2070, графический процессор GTX 2070 ES содержит 2176 ядер, основанных на архитектуре GPU TU106-400A-A1.

Дальнейшее изучение возможностей инженерного образца позволило сделать интригующее открытие. Благодаря прошивке BIOS с RTX 2070 "400A BIOS" устройство получает прирост мощности ядра GPU. Это усовершенствование позволяет настраивать процессор вручную, в результате чего производительность увеличивается на 16% по сравнению с профилем по умолчанию и достигает примерно 95% от производительности RTX 2070.