Сколько велась работа, не уточняется.

Известный ютубер недавно "оживил" первый трейлер GTA 6, и результат получился просто захватывающим.

реклама





С момента своего дебюта в декабре прошлого года короткий трейлер GTA 6 вдохновил множество переосмыслений – от точного воспроизведения в GTA V до комичных интерпретаций от художников и создателей контента. Теперь, четыре месяца спустя, ютубер Эндрю Левитт изобретательно воссоздал трейлер GTA 6 в реальных условиях. В результате получилась потрясающая работа, демонстрирующая, как тщательно и детально она создавалась. Оригинальный трейлер Rockstar к долгожданному сиквелу GTA содержал целый ряд знаковых мест и сцен, которые были точно воспроизведены блогером.

Выпущенный Rockstar трейлер GTA 6, напомним, побил рекорды посещаемости, собрав более 100 миллионов просмотров всего за два дня, что превысило количество просмотров первого трейлера GTA V за долгих двенадцать лет.

Релиз GTA 6, запланированный на первый квартал 2025 года на PlayStation 5 и Xbox Series X|S, может задержаться, как предполагают аналитики из Bank of America. По их мнению, игра все еще находится на стадии альфа-тестирования, что, возможно, отодвинет ее выход на конец 2025 года. Кроме прочего, трейлер почти не содержал геймплейных элементов.