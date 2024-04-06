Пока что неизвестно, сколько времени потребуется компании на восстановление.

После сильного землетрясения, произошедшего 3 апреля на Тайване, внимание привлекло состояние ключевого оборудования для экстремальной ультрафиолетовой литографии (EUV) в компании TSMC. По данным издания DigiTimes, которое ссылается на сотрудников компании, оборудование остается целым и невредимым, а производство быстро восстановилось до 70 или 80% мощности в тот же день, когда произошел сейсмический удар.

Однако последствия не прошли мимо TSMC: в последнем отчёте стоимость перебоев в работе оборудования из-за аварии и последующих повреждений оценивается минимум в 62 миллиона долларов.

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В то время как машины EUV остались невредимыми, источники DigiTimes сообщают, что землетрясение привело к повреждению заводских балок, колонн, стен и трубопроводов, что может серьезно повлиять на производственный процесс и замедлить темпы компании.

Быстрое восстановление TSMC после недавних землетрясений подчеркивает устойчивость тайваньской полупроводниковой промышленности к подобного рода ситуациям. Однако подробности о масштабах ущерба остаются ограниченными, поскольку такие компании как TSMC, сохраняют завесу секретности над своими внутренними операциями.

Последствия землетрясений затронули фабрику N3 компании TSMC в Тайнане и еще одну фабрику в Хсинчу. Несмотря на трудности, меры предосторожности, принятые во время строительства современных полупроводниковых заводов, показали себя эффективными. После разрушительных землетрясений 1999 года компания TSMC и другие игроки отрасли уделяли первостепенное внимание сейсмоустойчивости, строя здания, спроектированные по последнему слову техники безопасности.