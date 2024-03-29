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Kachka
Colorful показала аниме-видеокарту RTX 4070 Ti SUPER Fog Hill of Five Elements в черно-золотом цвете
Стоимость ускорителей не называется.

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На 2 апреля запланирован релиз новой серии видеокарт Colorful iGame Vulcan, вдохновленной аниме-сериалом "Туманный холм пяти элементов" (оригинальное название: Wu Shan Wu Xing). Это еще одно сотрудничество между Colorful и Samsara Animations, результатом которого стало новое предложение. Предстоящая серия будет посвящена iGame Vulcan RTX 4070 SUPER и RTX 4070 Ti SUPER, последним новинкам от NVIDIA и Colorful. Хотя это не первая модель, созданная под влиянием аниме, она впервые будет представлена в черно-золотой эстетике.

Как и предшественники, новое издание серии iGame Vulcan сохранит функцию съемного экрана, позволяя пользователям располагать его вертикально или горизонтально. Сообщается, что в этой модели появится характерная анимация при запуске. Более того, пользователи смогут либо полностью удалить экран, либо вручную настроить анимацию в соответствии со своими предпочтениями, конвертировав GIF-файлы.

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По данным источников, модель Colorful iGame Vulcan RTX 4070 Ti SUPER Fog Hill of Five Elements Edition будет эксклюзивно представлена в Китае на ведущих розничных платформах. В настоящее время информация о ценах на это издание не раскрывается. Обе модели будут доступны для предварительного заказа со 2 апреля.
#nvidia #видеокарты #rtx 40 #rtx 4000 #rtx 4070 #colorful #rtx 4070 ti
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