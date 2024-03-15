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Kachka
Ни киберспортивном турнире PGL CS2 Major 2024 будет использоваться Ryzen 7 7800X3D и RTX 4080
Турнир начнется через пару дней в Копенгагене.

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В предстоящем турнире PGL CS2 Major, как сообщается, будут использоваться процессоры AMD Ryzen 7 7800X3D и видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4080, чтобы поднять новую волну развития киберспорта.

В своем недавнем заявлении PGL сообщила о сотрудничестве с @Afromnazareth, чтобы усовершенствовать игровые ПК для турнира по CS2, который пройдет в этом году в Копенгагене.

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В основе передовой системы для игр лежит специально выбранный за его выдающиеся характеристики, отвечающие требованиям CS2, чип Ryzen 7 7800X3D. Этот процессор, получивший признание за свою исключительную игровую производительность, обеспечивает игрокам скорость, мощность и эффективность, необходимые для участия в играх самого высокого уровня. Оптимизированная игровая конфигурация включает в себя видеокарту RTX 4080 и монитор ZOWIE XL2566K.

AMD Ryzen 7800 X3D обещает произвести революцию в соревновательных играх CS2, подняв планку производительности и игрового опыта.

Турнир CS2 Major, известный как PGL CS2 Major Copenhagen 2024, начнется уже 17 марта и продлится до 31 числа того же месяца. Призовой фонд PGL CS2 Major 2024 составляет 1 250 000 долларов.

#amd #nvidia #видеокарты #процессоры #rtx 4080 #киберспорт #ryzen 7 7800x3d #турниры
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