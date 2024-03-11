Как оказалось, дополнительные шины не такие эффективные, как ожидалось.

Недавно на продажу было выставлено шестиколесное гоночное чудо – автомобиль Tyrrell P34, на котором Джоди Шектер в 1979 году выиграл чемпионат мира по автогонкам в Формула-1.

Автомобиль Tyrrell P34, первоначально использовавшийся в сезонах 1976 и 1977 годов, может похвастаться безупречным состоянием благодаря своему относительно короткому гоночному периоду. Приводимый в движение 3-литровым двигателем V8 Ford-Cosworth DFV, автомобиль часто называли свидетельством машиностроительного совершенства.

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Нетрадиционный дизайн P34 с шестью колесами стал результатом новаторского видения технического директора Tyrrell Дерека Гарднера. Изобретательность Гарднера привела к тому, что под крыльями были установлены колеса меньшего размера, а дополнительная пара шин, по словам конструктора, компенсировала уменьшение площади контакта.

Кроме того, Гарднер предполагал, что дополнительные колеса улучшат эффективность торможения. Однако практический опыт выявил большие недостатки этой идеи.

Среди особенностей болида стоит отметить прозрачные панели, легко встраиваемые в кузов, которые облегчают водителю обзор шин.

Стоимость продажи данного уникального автомобиля составляет от 490 000 до 700 000 долларов в зависимости от того как пройдут торги.