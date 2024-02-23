NVIDIA постепенно наращивает производство, но этих мер пока что не хватает.

Всего через несколько дней после того, как аналитики сообщили о значительном сокращении сроков поставки графических процессоров NVIDIA H100, основанных на архитектуре Hopper и используемых для искусственного интеллекта, компания NVIDIA объявила о том, что ожидает ограничения поставок своих грядущих видеокарт на базе архитектуры Blackwell.

Во время недавней встречи NVIDIA с финансовыми аналитиками и инвесторами Колетт Кресс, финансовый директор компании, заявила, что она ожидает ограничения в поставках своих продуктов следующего поколения из-за того, что спрос до сих пор сильно превышает предложение.

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Грядущие продукты NVIDIA B100, построенные на инновационной архитектуре Blackwell и обещающие заметный прирост производительности вычислений в области искусственного интеллекта по сравнению с существующей архитектурой Hopper, уже вызвали значительный интерес на рынке и потенциально могут привести к большому количеству предварительных заказов со стороны существующих клиентов NVIDIА.

Основная проблема связана со скоростью, с которой компания сможет нарастить производство модулей B100 SXM, карт B100 PCIe и серверов DGX.

Выступая перед аналитиками и инвесторами во время квартального отчета о прибылях, генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг выделил постепенный характер наращивания производства, подчеркнув, что невозможно в одночасье перейти от нулевого производства к удовлетворению высокого спроса.