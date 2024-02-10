Более мощной карты в поколении RDNA4 может не быть.

В сети появилась новая информация о предстоящих видеокартах AMD Radeon, выход которых ожидается в конце этого года.

Согласно информации, опубликованной на канале Moore's Law Is Dead, флагманским предложением AMD в грядущем поколении станет графический процессор Navi 48. Номенклатура выглядит несколько странной, отклоняясь от типичной конвенции, предполагающей более бюджетный вариант, однако он позиционируется как GPU высокого класса по отношению к стандартам нового поколения. Предполагается, что видеокарта, созданная на базе этого GPU, может получить название Radeon RX 8800 XT.

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По прогнозам, производительность этого ускорителя будет находиться где-то между RX 7900 XT и RX 7900 XTX. Предыдущие отчеты намекали на это, а также на то, что его ценник может колебаться в районе 600 долларов. В то время как предложения NVIDIA в этом сегменте остаются нераскрытыми, предложение AMD кажется надежным для нового поколения, особенно учитывая начальную цену RX 7900 XT в 900 долларов. Однако стоит отметить, что в настоящее время RX 7900 XT можно приобрести за $700-750, что потенциально снижает привлекательность новой карты.

Кроме того, стало известно, что GPU будет производиться по усовершенствованному техпроцессу TSMC N4P, а площадь монолитного кристалла составит 300-350 мм2.

Также ожидается, что видеокарта будет иметь 256-битную шину и, скорее всего, будет оснащена памятью GDDR6 с тактовой частотой 20 ГГц. Учитывая ширину шины, можно предположить, что карта получит 16Gb памяти.