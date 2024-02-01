Генеральный директор компании, по слухам, собирался перевезти их лично.

Министерство торговли США запретило китайской компании TuSimple, занимающейся производством автономных грузовиков, экспортировать 24 графических процессора A100 в Австралию, как сообщает Wall Street Journal. Несмотря на то, что Австралия не имеет никаких санкций или ограничений на графические карты, правительство США осторожно вмешалось, выразив опасения, что эти A100 могут оказаться в Китае. В результате поставки были заблокированы. TuSimple опровергла обвинения, заявив, что графические процессоры A100 предназначались для ее недавно созданного австралийского филиала.

В Китае действуют ограничения на поставки множества графических процессоров, особенно тех, которые имеют более высокие технические характеристики и могут быть использованы в стратегических военных целях. A100 был одним из первых графических чипов, на которые были наложены экспортные ограничения, и Министерство торговли старательно соблюдает эти правила.

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TuSimple защищала свои действия в заявлении для Wall Street Journal, утверждая, что груз предназначался для ее австралийского филиала, созданного в октябре.

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Тем не менее, сохраняются подозрения, что компания, возможно, намеревалась перенаправить A100 в Китай. По словам людей, знакомых с этим вопросом, генеральный директор TuSimple Ченг Лу якобы хотел лично перевезти графические процессоры.