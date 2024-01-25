Нюанс в том, что она может некорректно работать.

Энтузиасты компьютерного железа часто сталкиваются с проблемами охлаждения, особенно если речь идет о нестандартных корпусах или нетрадиционных подходах. В связи с этим пользователь Reddit с ником Everynametaken9 вступил в сферу авангардных решений, представив прототип видеокарты NVIDIA RTX 3080 с пассивным охлаждением, дополненный десятью прикрепленными к процессору воздушными кулерами.

В поисках мнения и советов о столь смелом начинании Everynametaken9 опубликовал свое творение на сабреддите NVIDIA, выразив нежелание продолжать работу без отзывов сообщества. В ответе, получившем наивысший рейтинг, предлагается всесторонняя переработка, выражаются сомнения в эффективности текущей конструкции и предлагается создать индивидуальную конфигурацию тепловых трубок, напоминающую "рождественскую елку", для улучшения отвода тепла от медных шин.

реклама

Несмотря на то, что такие проекты еще не проверены, а их работоспособность не доказана, они не являются непреодолимыми. Everynametaken9 черпает вдохновение у MonsterLabo – компании, известной корпусами с пассивным охлаждением мощностью до 400W.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Компания Streacom также представила на выставке Computex 2023 корпус для ПК с пассивным охлаждением, заявив, что он способен обеспечить пассивное охлаждение тепловой мощности до 600W. Это свидетельствует о том, что сфера применения амбициозного оборудования с пассивным охлаждением выходит за рамки ноутбуков, смартфонов и Raspberry Pi. При правильной стратегии пассивное охлаждение может быть применено даже в аппаратном обеспечении высокого класса.