Он на пару процентов слабее допустимой рамки для экспорта.

Компания NVIDIA недавно официально представила RTX 5880 Ada – видеокарту, предназначенную специально для китайского рынка и соответствующую последним правилам экспорта из США. Как видно из названия модели, видеокарта Ada Lovelace вписывается в линейку между RTX 6000 Ada и RTX 5000 Ada.

NVIDIA использует кремний AD102 как для RTX 6000 Ada, так и для RTX 5000 Ada. Вполне вероятно, что RTX 5880 Ada использует тот же кремний, учитывая сходство в количестве ядер CUDA. AD102 площадью 609 мм² вмещает 18 432 ядра, что дает NVIDIA возможность создать матрицу, предназначенную для RTX 5880 Ada. Согласно американским экспортным ограничениям, видеокарты с общей вычислительной мощностью, превышающей 4800 TPP, не могут поставляться в Китай. Следовательно, RTX 6000 Ada с 5 828 TPP исключается из списка, что открывает путь для поставок.

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Обладая 14 080 ядрами CUDA, что эквивалентно 110 потоковым мультипроцессорам (SMs), RTX 5880 Ada имеет на 23% меньше ядер по сравнению с RTX 6000 Ada, но при этом она может похвастаться всего лишь 10 %-м приростом по сравнению с RTX 5000 Ada. Таким образом, разница в производительности между RTX 5880 Ada и RTX 5000 Ada относительно невелика, в то время как по сравнению с RTX 6000 Ada разница более существенна.

Несмотря на то, что NVIDIA не раскрыла тактовые частоты RTX 5880 Ada, чипмейкер предоставил метрики производительности, позволяющие сделать вывод о тактовых частотах и сравнить мощность трех видеокарт на базе Ada.

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RTX 5880 Ada обеспечивает производительность в 69,3 TFLOPs с одинарной точностью, что на 6% выше, чем у RTX 5000 Ada, но на 24% ниже, чем у RTX 6000 Ada. По показателю одиночной точности RTX 5880 Ada можно сделать вывод, что видеокарта, скорее всего, работает на тактовой частоте 2 461 МГц, что немного ниже тактовых частот RTX 6000 Ada (2 505 МГц) и RTX 5000 Ada (2 550 МГц) соответственно.