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Компания Koenigsegg намерена выпустить ограниченную партию из 125 экземпляров автомобиля Jesko, и недавно уникальная модель, полностью выполненная из глянцевого углеродного волокна с акцентами из 24-каратного золота, вышла из стадии разработки.

В случае с этим конкретным вариантом Jesko каждая внешняя деталь выполнена из углеродного волокна с прозрачным покрытием, создающим видимость золотых вкраплений. Затем определенные внешние украшения тщательно покрываются настоящим 24-каратным золотом. К ним относятся такие элементы, как передняя стойка, кронштейны зеркал, вентиляционные отверстия и торцевые накладки на задних крыльях. Дополнительные золотые штрихи распространяются на значки Koenigsegg и линии, украшающие крышу.

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Эта среднемоторная версия гиперкара разработана с упором на исключительные характеристики и включает в себя агрессивные аэродинамические компоненты, направленные на увеличение прижимной силы. Среди них можно отметить вышеупомянутое заднее антикрыло и более выраженный передний сплиттер. Koenigsegg также предлагает Jesko в версии Absolut, без заднего антикрыла, предназначенную для скоростных поездок и теоретически способную превышать 480 км/ч.

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Все версии Jesko имеют общий источник энергии – 5,0-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом, способный генерировать 1 280 л.с. на бензине или впечатляющие 1 600 л.с. на топливе E85. В паре с двигателем работает 9-ступенчатая трансмиссия Koenigsegg, приводящая в движение задние колеса гиперкара.