Видеокарты засветились в базе Евразийской экономической комиссии.

Компания AMD официально объявила о завершении выпуска серии видеокарт Radeon RX 7000, подтвердив, что никаких новых моделей в ближайшее время не появится. Тем не менее, они намекнули на возможность выпуска альтернативных версий существующих моделей. Недавно в базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) появились записи о таких вариантах, предоставленные китайской компанией Arktek.

В частности, речь идет об адаптерах Radeon RX 7600 XT, RX 7700 и RX 7800. Важно отметить, что сама по себе регистрация в ЕЭК не гарантирует окончательного выпуска этих моделей. Производители часто предварительно регистрируют некоторые наименования, предвидя потенциальную доступность на рынке.

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Несмотря на отсутствие подробных спецификаций, следует отметить, что Radeon RX 7600 уже основана на графическом процессоре Navi 33 в максимальной конфигурации. Следовательно, если RX 7600 XT материализуется, то, скорее всего, это будет улучшенная итерация существующей карты.

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Переходя к рассмотрению RX 7700 и RX 7800, необходимо напомнить, что и RX 7700 XT, и RX 7800 XT построены на чипах Navi 32. Незначительное расхождение в количестве потоковых процессоров вызывает вопросы о месте RX 7800 в линейке.