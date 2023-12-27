Ожидается, что они будут существенно влиять на климат.

По прогнозам исследователей климата, в ближайшем будущем энергопотребление графических ускорителей NVIDIA H100 превысит показатели некоторых европейских стран. Согласно расчетам инженера Microsoft, один ускоритель H100, работающий со средней нагрузкой 61% (хотя обоснование выбора именно этой цифры остается несколько неясным), потребляет около 3740 кВт-ч электроэнергии в год. Поскольку ожидается, что NVIDIA продаст около 1,5 миллиона таких ускорителей до конца этого года и еще 2 миллиона в следующем, общее количество активных устройств H100 по всему миру достигнет примерно 3,5 миллиона к концу следующего года. Ожидается, что этот внушительный парк будет потреблять в совокупности около 13 100 ГВт-ч.

Для сравнения, годовое потребление электроэнергии в таких странах, как Грузия или Литва, почти соответствует этому прогнозируемому показателю, в то время как потребление Латвии составляет примерно половину от этой величины. Значительные требования к мощности ускорителей H100 позволяют сравнить их с энергопотреблением целых стран, что подчеркивает влияние этих технологических достижений на глобальное энергопотребление.