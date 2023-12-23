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Kachka
Инженеры OpenAI получают $67 000 в месяц и $800 000 в год
В NVIDIA получают в два раза меньше.

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Согласно недавнему исследованию Bloomberg, инженерный состав OpenAI является одним из самых высокооплачиваемых специалистов в отрасли. Так, квалифицированный сотрудник разработки ChatGPT может рассчитывать на годовое вознаграждение, включающее в себя зарплату, бонусы и фондовые премии, в размере около 800 000 долларов. В ходе исследования были изучены предыдущие данные о зарплатах инженеров в области искусственного интеллекта, и было подтверждено, что OpenAI является лидером в секторе ИИ. Сообщается, что новые инженеры и исследователи в OpenAI получают зарплату в два раза выше, чем у конкурентов, таких как NVIDIA. 

Отчет Bloomberg, ссылающийся на данные сайта Levels.fyi, показывает, что зарплата инженеров по искусственному интеллекту на 12,5% выше, чем у их коллег, не владеющих знаниями ИИ. Если взглянуть на вакансии инженеров OpenAI, то можно увидеть широкий диапазон зарплат от 200 000 до 450 000 долларов. Однако если учесть бонусы и фондовые премии, то общая сумма годового вознаграждения удачливых сотрудников достигает примерно 800 000 долларов (67 000 долларов в месяц).

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Движущая сила таких зарплат и бонусов объясняется фундаментальным экономическим принципом спроса и предложения. В отчете говорится о том, что приобретение опытных и квалифицированных специалистов в области ИИ является сложной задачей, и не менее сложной задачей является их удержание. Опыт ценится особенно высоко, поскольку подчеркивается различие между теоретическим пониманием моделей ИИ и наличием практических навыков и опыта их применения, сообщает Bloomberg.

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Среднесрочные перспективы рынка талантов в области ИИ не свидетельствуют об ослаблении давления. Текущая тенденция говорит об устойчивом высоком спросе на навыки ИИ, а 2024 год неофициально объявлен годом ИИ.

#искусственный интеллект #нейросети #openai
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