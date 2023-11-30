Вместе с США с луной "познакомятся" ещё 6 стран.

В предстоящем месяце NASA будет на грани того, чтобы снова войти в историю благодаря предстоящему запуску первого за последние пятьдесят лет американского лунного аппарата. В отличие от эпохи "Аполлона", современное NASA переключило внимание, поручив жизненно важные проекты корпоративному сектору. Яркий пример – луноход Peregrine, созданный компанией Astrobotic в Питтсбурге, штат Пенсильвания. Подробности миссии, запланированной на 24 декабря на новейшей ракете Vulcan компании United Launch Alliance, были раскрыты представителями NASA в ходе недавней пресс-конференции.

На борту Peregrine будет находиться множество полезных нагрузок, являющихся неотъемлемой частью инициативы NASA "Коммерческие услуги по доставке лунной полезной нагрузки". Эта программа, направленная на ускорение запусков в тандеме с корпоративными партнерами, рассчитана на несколько полетов в 2024 году, совпадающих с первым лунным путешествием астронавтов в рамках миссии Artemis 2.

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Это предстоящее начинание знаменует собой развитие программы NASA "Артемида", начатой в прошлом году запуском ракеты SLS и космического корабля "Орион". Корабль Peregrine компании Astrobotic станет первым американским посадочным аппаратом, который совершит посадку на Луну, что позволит компании Astrobotic стать первопроходцем в этом амбициозном проекте.

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Во время телеконференции NASA генеральный директор Astrobotic Джон Торнтон выразил надежду на первый полет лунного аппарата, отметив совместные усилия с такими организациями, как японская iSpace, чтобы обеспечить триумфальную посадку на Луну. Торнтон сообщил, что цель Peregrine – познакомить семь стран с лунной поверхностью, причем шесть из них отправятся на Луну впервые.