Победит в конкурентной борьбе, по их мнению, компания BYD.

После сложного 2023 года, отмеченного стабильно низким спросом на электромобили, особенно по сравнению с оптимистичными прогнозами, сделанными в начале десятилетия, значительная часть EV-сектора оказалась в затруднительном положении. Ложное предположение о том, что спрос на электромобили будет постоянно высоким, и вера в то, что все, что производится, может быть продано, оказались пагубными. Два гиганта отрасли, Tesla и BYD, пока что пережили эту бурю, прежде всего благодаря развязанной ими бурной ценовой войне, оставив за собой других игроков рынка электромобилей.

Стоит отметить, что, несмотря на все эти потрясения, общий объем продаж электромобилей (EV) продолжает расти. Только за первое полугодие 2023 года мировые продажи EV выросли на 49% по сравнению с предыдущим годом и составили 6,2 млн единиц. Однако возникновение дуополии, в которой доминируют Tesla и BYD, создает серьезные проблемы для остальных участников индустрии. Так, например, компании General Motors и Ford недавно были вынуждены под влиянием рыночных сил существенно пересмотреть свои амбиции в области электромобилей.

реклама

Интересно, что глобальное падение спроса совпадает с заметным снижением цен на литий – важнейший компонент аккумуляторов для электромобилей. За последние 12 месяцев цены на литий упали на 78% из-за опасений по поводу избытка производственных мощностей.

Возвращаясь к конкурентной борьбе, следует отметить, что Tesla и BYD активно борются за львиную долю рынка EV. Они не только проводят широко разрекламированное снижение цен, но и используют скрытые скидки, ограниченные по времени. Недавно появились слухи о том, что BYD собирается снизить цены на свои модели серии Dynasty, чтобы стимулировать рост продаж до конца года.

Несмотря на это, некоторые аналитики с Уолл-стрит по-прежнему уверены, что победа BYD над Tesla – это не вопрос "если", а вопрос "когда".

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Так, аналитики Bernstein подтвердили целевую цену акций Tesla на сегодня на уровне $150 за штуку, что означает потенциальное снижение примерно на 36%.