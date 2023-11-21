Сообщается, что Rockstar будет придерживаться старой маркетинговой стратегии.

В сети появились предположения, что анонс Grand Theft Auto 6 не за горами, причем, по слухам, он может состояться чуть менее чем через две недели.

Согласно недавнему видеоролику, опубликованному SanInPlay, неизвестный источник, утверждающий, что его родственник работает в компании Meta, раскрыл существование зашифрованного сообщения в Facebook, публикация которого запланирована на 3 декабря. Интригу этому зашифрованному сообщению придает то, что в качестве его "администраторов" якобы выступают Марк Адамсон, исполнительный вице-президент по маркетингу Rockstar Games, и Джефф Кили, организатор церемонии The Game Awards.

реклама

Учитывая, что 3 декабря выпадает на воскресенье, что напоминает прошлую тизерную стратегию Rockstar Games при анонсе Red Dead Redemption 2 в воскресенье (16 октября 2016 г.), это дополнительно повышает вероятность события. Предположения указывают на то, что первый трейлер GTA 6 будет представлен 3 декабря, что будет способствовать ожиданию полного анонса на церемонии The Game Awards в этом году. Однако к этим слухам следует относиться с осторожностью.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Даже если 3 декабря не состоится анонс, официальная презентация Grand Theft Auto 6 уже не за горами. В начале месяца Rockstar Games подтвердила, что игра будет официально представлена в начале декабря, положив конец долгим спорам и слухам.