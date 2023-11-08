Релиз ожидается в середине 2025 года.

В 1998 году компания Rockstar Games была основана с мыслью о том, что видеоигры могут приобрести культурное значение наравне с другими видами развлечений. На протяжении всего своего пути компания Rockstar стремилась создавать игры, которые находили бы отклик у пользователей и вносили свой вклад в развитие культуры.

По сообщениям Bloomberg, компания Rockstar готова сделать официальный анонс долгожданной GTA 6, возможно, уже на этой неделе.

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Инсайдеры, осведомленные о намерениях Rockstar, сегодня утром намекнули, что Take-Two и Rockstar готовятся выпустить тизер к игре в ближайший месяц. Пару часов назад соучредитель Rockstar Games Сэм Хаузер поделился коротким сообщением, подтверждающим данную информацию: первый трейлер GTA 6 будет представлен в начале декабря, в честь празднования 25-летия студии.

GTA 6, одна из самых долгожданных игр, часто всплывает в разговорах Take-Two с инвесторами, причем аналитики предполагают, что релиз может состояться не позднее марта 2025 года. В 2022 г. генеральный директор Take-Two Штраус Зельник подчеркнул, что GTA 6 установит новый стандарт для франшизы. Зельник сообщил инвесторам следующее: