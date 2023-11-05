Миллиардер представил своё видение свободы слова.

Компания Илона Маска xAI выполнила свое обещание, запустив чат-бота Grok, который может считаться прямым конкурентом ChatGPT и других нейросетей. В настоящее время доступ к этому ИИ имеют определённые пользователи социальной сети X. Необходимым условием является платная подписка на X Premium+, стоимость которой составляет 16 долларов в месяц. После завершения этапа бета-тестирования Grok останется доступным исключительно для подписчиков платного тарифного плана.

Как сообщается на официальном сайте проекта, Grok представляет собой систему искусственного интеллекта, созданную по мотивам "Путеводителя по Галактике", основной задачей которой является отвечать на самые разные вопросы и, что немаловажно, даже подсказывать возможные варианты ответов – задача довольно сложная. Этот ИИ уделяет большое внимание юмору, якобы способен давать остроумные ответы и обладает некоторой степенью бунтарства, хотя конкретные проявления этой черты остаются неясными.

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От аналогов Grok отличает доступ к глобальной информации в режиме реального времени через платформу X. Кроме того, упоминается, что Grok будет решать насущные вопросы, которые другие чат-боты обычно обходят стороной в силу присущих им ограничений.

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Компания xAI также обнародовала результаты бенчмарков для Grok, демонстрирующие превосходство ИИ над другими моделями в своей вычислительной категории, включая ChatGPT-3.5 и Inflection-1. Однако следует отметить, что GPT4 превосходит Grok, хотя и исключительно за счет обучения на значительно большем объеме данных и вычислительных ресурсов.