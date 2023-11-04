На этой клавиатуре в DOTA 2 играла команда Team Liquid.

Недавно компания Alienware представила впечатляющий инженерный подвиг, создав огромную механическую клавиатуру и мышь длиной 16 футов (почти 5 метров). Для демонстрации их возможностей была привлечена профессиональная киберспортивная команда для участия в соревновательных матчах по игре DOTA 2, в результате чего все пять членов команды должны были справиться с этой колоссальной установкой.

Огромные клавиатура и мышь созданы на базе клавиатуры AW420K и мыши AW720M компании Alienware. В ходе работы над проектом были отсканированы оригинальные периферийные устройства и увеличены до впечатляющего масштаба 14:1. Длина каждой клавиши этой колоссальной клавиатуры составляет один фут (30 см). Естественно, некоторые компоненты пришлось кропотливо изготавливать вручную.

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Для каждого переключателя клавиатуры команде пришлось разработать индивидуальный линейный механический привод. В конструкции стабилизаторов, включая клавишу пробела, используются медные трубы.

Характерный звук щелчка механических клавиш достигается за счет взаимодействия каждого переключателя с полоской металлической измерительной ленты, закрепленной у основания вала. Примечательно, что все 84 переключателя изготовлены методом 3D-печати, а одна только клавиша "пробел" весит почти 20 кг, что потребовало трех дней непрерывной печати. На эту работу было израсходовано значительное количество нити. Мышь Alienware AW720M с ее функциональными переключателями и колесом прокрутки также вносит свой вклад в этот ансамбль.

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Разумеется, для эффективной работы этих колоссальных устройств требуется совместная работа нескольких человек. Компания Alienware привлекла команду Team Liquid, занимающую третье место в мире по DOTA 2, и эти пять геймеров объединились, чтобы управлять клавиатурой и мышью во время дружеского матча.