Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Kachka
Alienware представила огромную клавиатуру длиной в 5 метров, одна клавиша которой весит почти 20 кг
На этой клавиатуре в DOTA 2 играла команда Team Liquid.

реклама

Недавно компания Alienware представила впечатляющий инженерный подвиг, создав огромную механическую клавиатуру и мышь длиной 16 футов (почти 5 метров). Для демонстрации их возможностей была привлечена профессиональная киберспортивная команда для участия в соревновательных матчах по игре DOTA 2, в результате чего все пять членов команды должны были справиться с этой колоссальной установкой.

Огромные клавиатура и мышь созданы на базе клавиатуры AW420K и мыши AW720M компании Alienware. В ходе работы над проектом были отсканированы оригинальные периферийные устройства и увеличены до впечатляющего масштаба 14:1. Длина каждой клавиши этой колоссальной клавиатуры составляет один фут (30 см). Естественно, некоторые компоненты пришлось кропотливо изготавливать вручную.

реклама

Для каждого переключателя клавиатуры команде пришлось разработать индивидуальный линейный механический привод. В конструкции стабилизаторов, включая клавишу пробела, используются медные трубы.

Характерный звук щелчка механических клавиш достигается за счет взаимодействия каждого переключателя с полоской металлической измерительной ленты, закрепленной у основания вала. Примечательно, что все 84 переключателя изготовлены методом 3D-печати, а одна только клавиша "пробел" весит почти 20 кг, что потребовало трех дней непрерывной печати. На эту работу было израсходовано значительное количество нити. Мышь Alienware AW720M с ее функциональными переключателями и колесом прокрутки также вносит свой вклад в этот ансамбль.

рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Разумеется, для эффективной работы этих колоссальных устройств требуется совместная работа нескольких человек. Компания Alienware привлекла команду Team Liquid, занимающую третье место в мире по DOTA 2, и эти пять геймеров объединились, чтобы управлять клавиатурой и мышью во время дружеского матча.

#игры #dota 2 #клавиатуры #мыши #dota
+
проверяется
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

«Сбер» отключил пополнение российских аккаунтов Steam
Игрок Starfield представил космический корабль необычной формы
Ubisoft прекратила поддержку Far Cry 6
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Первые F-16 уже прибыли на Украину
7
Журнал Military Watch: за десять дней воздушных боев Украина потеряла 17 истребителей МиГ-29
7
«Русский стандарт» и Почта Банк рекомендовали клиентам снять средства с карт
+
СНБ Армении сообщила о задержании террористов, готовивших захват госучреждений
+
F-35B впервые приземлился ночью по новой схеме
6
«Калашников» разработал первые прототипы элементов новой экипировки «Легионер»
2
Разработчики ремастера Half-Life 2 поделились подробностями относительно проекта
3
Radeon RX 7600 тянет Alan Wake 2 в 4K с высоким FPS
14
Украине были переданы американские штурмовые машины разминирования M1150 ABV
+
Military Watch: за 2 недели октября российская ПВО и пилоты ВКС РФ уничтожили 17 украинских МиГ-29
+
Майнеры нашли новый способ добычи криптовалюты с помощью мусора
+
NVIDIA выпустила драйвер GeForce 546.08 Hotfix, устраняющий ошибки в Alan Wake 2
3
Германия может выйти из совместного с Францией проекта разработки истребителя 6-го поколения FCAS
+
Аниме "Атака на Титанов" наконец-то приближается к своему завершению - написал ее режиссер
+
ФАС будет бороться с «серым» майнингом
2
Благодаря новому драйверу видеокарты Intel Arc стали до 7,5 раз быстрее
+
AMD сотрудничает с 11 bit - будущие игры будут оптимизированы для оборудования Ryzen и Radeon
7
На Amazon Prime завершился первый сезон «Поколения V» и вышло продолжение «Неуязвимого»
+
Microsoft выпустила большое обновление Windows 11 2023 с искусственным интеллектом Copilot
4
В сети появилась неофициальная информация относительно игры Spellbound от FromSoftware
+

Популярные статьи

Ядерная установка «Буревестник»: что известно о новейшей российской крылатой ракете
12
Strv 103 – шведский танк, который удивил мир своими техническими решениями
14
Собираем антикризисный игровой компьютер для тех, кого жизнь не готовила к доллару по 100 рублей
57
"Front Mission Evolved" - шутер 2010 года на тему мехов
3
Технология создания солнечных элементов следующего поколения на перовскитах дешевле и экологичнее
3
"Губчатые бомбы" ЦАХАЛ остановят ХАМАС в подземных туннелях Газы
7
О неприязни к евреям в прошлом и сегодня
66
Халява для PlayStation - активация игр P1, P2, P3 и с чем ее едят
1
Батарейки GP Ultra Plus: тянут и паровоз
7
Китай разработал и готов применить против Тайваня сверхмощное импульсное электромагнитное оружие
+

Сейчас обсуждают

Иван Горыныч
17:38
С кем воевали танки СССР, РФ, танковых боёв нет с ВОВ или с евреями в Сирии, неудачно.
Strv 103 – шведский танк, который удивил мир своими техническими решениями
Shatun29
17:38
Слова двуручника плевка не стоят))) Подачку пендосы кинут и переобуется.
Эрдоган заявил, что «вычеркнул» премьера Израиля из своих собеседников
Alex-IT
17:36
Верно сказано, причём у них в плане туризма и сельского хозяйства земля более выгодная была, чем у белорусов.
США создают новую ядерную гравитационную бомбу, рассчитанную на применение против России и Китая
ЧatoБoт
17:36
Каклы, денег нет, но вы держитесь!
Reuters: США предоставили Украине военную помощь на сумму 425 миллиона долларов
ЧatoБoт
17:35
Интересно, как долго некроинцы и примкнувшие к ним смогут надрачивать на очередную проходную вундервафлю?
Forbes: Украина развернула 155-мм шведские самоходные гаубицы Archer
Alex-IT
17:34
Согласен, вроде как планировался госпереворот через криворукие ручонки кума ВВП, но руки кума не из места видимо изначально росли, и он в плен угодил...
США создают новую ядерную гравитационную бомбу, рассчитанную на применение против России и Китая
Иван Горыныч
17:34
Можно конечно долго смеяться, но сегодня на основной боевой танк Т-90 устанавливают двигатель который стоял ещё на Т-34, пусть и надутый, раритетный говнодвижок.😃😃😃😃
Strv 103 – шведский танк, который удивил мир своими техническими решениями
ЧatoБoт
17:34
Не скули, твои завывания всё равно никого не разжалобят. Но зато отлично веселят.
WAFA: Израиль разбомбил находившийся в школе приют для беженцев в Газе
Nacvark
17:31
Израильтян - возможно. А вот евреями себя считает каждый третий) Зеленский, Блинкен, куча российских чиновников и бизнесменов. Будто евреев под миллиард человек.
Лидер «Хезболла» поддержал вторжение ХАМАС в Израиль
FelsheR-BAN100712
17:28
А есть еще ты, вечно недовольный всем что происходит в РФ чмошник. К какой категории записать такого? И чей Крым?
4 ноября: День народного единства в России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем