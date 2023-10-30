Модель появится в Китае с завтрашнего дня.

Компания Colorful представила уникальное издание видеокарты iGame Ultra RTX 4060, вдохновленное аниме "Туманный холм пяти стихий" (Wu Shan Wu Xing). В мини-сериале рассказывается о путешествии чиновника, который отправляется в окутанные туманом горы, встречает мистических существ, наделяющих его особыми способностями, и при этом стремится овладеть каждой из пяти стихий.

Эта видеокарта построена на базе RTX 4060 Ti iGame Ultra White 16Gb. Она демонстрирует графический процессор AD106, оснащенный 4352 ядрами CUDA и 16Gb памяти GDDR6, подключенной через 128-битный интерфейс. Учитывая наличие трех вентиляторов, эта модель работает эффективно, потребляя всего 165W. Что касается тактовых частот, то они, как ожидается, будут соответствовать, если не совпадать, с частотами оригинальной модели Ultra, достигая 2580 МГц.

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Примечательно, что Colorful уже предлагает четыре аналогичные карты iGame Ultra, а также 10 карт RTX 4060 Ti (12, если учитывать суббренд Colorfire). Таким образом, Colorful становится основным партнером по выпуску плат для этих моделей NVIDIA.

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Карта выполнена в белой, черной и золотой цветовой гамме. Это уникальное издание будет доступно для покупки с завтрашнего дня.