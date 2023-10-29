Общение происходит с помощью субтитров.

Компания Boston Dynamics, известная своими современными роботами, продемонстрировала убедительный пример того, чего можно добиться, используя возможности чат-бота ChatGPT. В этой впечатляющей демонстрации роботизированная собака Spot взяла на себя роль опытного гида.

Мэтт Клингенсмит, инженер-программист, отметил, что создание робота-гида оказалось наиболее простым и быстрым методом оценки возможностей больших языковых моделей, таких как ChatGPT, в выполнении задач, выходящих за рамки их фундаментальных учебных данных. По сути, этот чудо-робот способен перемещаться по территории компании, придирчиво осматривая различные объекты.

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Механизм работы заключается в использовании модели субтитров для описания объектов, находящихся в поле его зрения. Затем эти описания дорабатываются с помощью ChatGPT, что существенно расширяет возможности робота. Примечательно, что робот может не только давать ответы на запросы пользователя, но и планировать свои последующие действия.

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Сообщается, что робот-экскурсовод также использует тонкости "языка тела", эффективно применяя жесты, например, направляя руку в сторону ближайшего человека, чтобы разъяснить ему ту или иную концепцию.