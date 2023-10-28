Осталось догнать GTX 1650 в 1080 и 1440р.

Последние оптимизации драйверов раскрыли потенциал игровой видеокарты MTT S80 от китайского производителя Moore Threads, позволив ей конкурировать с GeForce GTX 1650 в играх с разрешением 4K. Эта разработка намекает на неиспользованную производительность и позволяет предположить, что MTT S80 может стать сильным соперником в сфере видеокарт высшего уровня.

MTT S80 оснащена 4096 ядрами MUSA с тактовой частотой 1,8 ГГц и представляет собой видеокарту с интерфейсом PCIe 5.0, обеспечивающую производительность в 14,4 TFLOPs. Эта 7-нм видеокарта оснащена 16Gb памяти GDDR6 с пропускной способностью 14 Гбит/с.

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Первые бенчмарки MTT S80 не произвели особого впечатления. В играх DirectX 9 карта отставала от более старых мейнстримовых моделей, таких как GT 1030, а в играх DirectX 11 не мог сравниться по производительности с GTX 1050 Ti. Недавно компания Moore Threads выпустила новое обновление драйверов, в котором утверждается, что в некоторых играх производительность MTT S80 увеличивается на 40%.

Тестовая система Expreview состояла из процессора Core i7-13700K, материнской платы Asus ROG Maximus Z790 Dark Hero и 32Gb памяти G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 C34 под управлением 64-разрядной операционной системы Windows 10 21H2. Сравнение проводилось с GeForce GTX 1650, при этом конкретная модель не указывалась.

В целом результаты показали, что GeForce GTX 1650 превосходит MTT S80 в 1080p (1920x1080) и 2K (2560x1440), а MTT S80 – в 4K (3840x2160). Такое расхождение в производительности вполне объяснимо, поскольку более высокие разрешения предъявляют повышенные требования к VRAM, что играет на руку MTT S80. Примечательно, что MTT S80 имеет в четыре раза больше памяти, чем GeForce GTX 1650, а её пропускная способность памяти почти в 3,5 раза выше.

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В Final Fantasy XIV GTX 1650 опередила MTT S80 на 37% при 1080p и на 9% при 2K. Однако в 4K MTT S80 одержала победу, опередив GTX 1650 на 15%.