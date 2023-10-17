Ложную информацию предоставил канал Coin Telegraph.

Недавние события, связанные с резким ростом курса биткоина выше отметки 30 000 долларов, стали очевидны: спотовый ETF-биткоина в США не получил одобрения, что привело к стремительному падению его цены на 2 000 долларов.

В предыдущем сообщении Coin Telegraph говорилось о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) дала "зеленый свет" первому спот ETF компании iShares в США, что привело к значительному росту стоимости криптовалюты, подняв ее с 28 000 до 30 000 долларов за пару часов.

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Впоследствии крупнейшая компания по управлению активами BlackRock опровергла эту информацию, назвав ее ложной. На самом деле Комиссия по ценным бумагам и биржам США не давала разрешения на создание ETF на биткоин. Стоит отметить, что BlackRock входит в число организаций, ожидающих одобрения заявки на создание Bitcoin ETF, и поддерживает тесные связи с SEC.

После этой череды взлетов и падений Coin Telegraph удалила оригинальное сообщение со своего аккаунта в Twitter, а пользователи социальных сетей и служб обмена мгновенными сообщениями начали делиться своими прибыльными сделками во время этого биткоин-ажиотажа.

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На момент написания этого материала стоимость биткоина составляет 28 600 долларов.