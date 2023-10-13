В длину карта будет достигать 344 мм.

Компания GALAX представила новейшую видеокарту GeForce RTX 4090 20th Anniversary Edition с уникальным решением охлаждения.

Видеокарты GeForce RTX 40 Founders Edition известны своей системой охлаждения, которая состоит из верхнего вентилятора, втягивающего воздух в радиатор, и нижнего вентилятора, выбрасывающего горячий воздух. Такая конструкция доказала свою высокую эффективность не только с точки зрения эффективности охлаждения, но и с эстетической точки зрения. Компания GALAX стала первым партнером AIB (Add-In-Board), который применил этот подход в своем заказном дизайне.

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В честь своего 20-летия GALAX представляет GeForce RTX 4090 20th Anniversary Edition, оснащенную мощным четырехслотовым кулером с трехвентиляторной конфигурацией. Два вентилятора расположены на передней панели карты, а третий находится под ней и выбрасывает воздух через вытяжные отверстия. Эта карта имеет колоссальные размеры: 344 мм в длину и 60 мм в толщину.

Карта элегантно заключена в кожух белого цвета с серебристыми матовыми металлическими поверхностями на задней и передней сторонах, украшенными настраиваемой RGB-подсветкой. GALAX сохраняет свой фирменный стиль, используя белую печатную плату. Примечательно, что в последнее время появилась тенденция скрывать 16-контактный кабельный разъем под съемной пластиной на задней панели карты, что упрощает прокладку кабелей.

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Что касается технических характеристик, то видеокарта GALAX GeForce RTX 4090 20th Anniversary может похвастаться предельной мощностью 516W и частотой разгона до 2595 МГц.