Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Kachka
В честь юбилея GALAX представила уникальную RTX 4090 20th Anniversary
В длину карта будет достигать 344 мм.

реклама

Компания GALAX представила новейшую видеокарту GeForce RTX 4090 20th Anniversary Edition с уникальным решением охлаждения. 

Видеокарты GeForce RTX 40 Founders Edition известны своей системой охлаждения, которая состоит из верхнего вентилятора, втягивающего воздух в радиатор, и нижнего вентилятора, выбрасывающего горячий воздух. Такая конструкция доказала свою высокую эффективность не только с точки зрения эффективности охлаждения, но и с эстетической точки зрения. Компания GALAX стала первым партнером AIB (Add-In-Board), который применил этот подход в своем заказном дизайне.

реклама

В честь своего 20-летия GALAX представляет GeForce RTX 4090 20th Anniversary Edition, оснащенную мощным четырехслотовым кулером с трехвентиляторной конфигурацией. Два вентилятора расположены на передней панели карты, а третий находится под ней и выбрасывает воздух через вытяжные отверстия. Эта карта имеет колоссальные размеры: 344 мм в длину и 60 мм в толщину.

Карта элегантно заключена в кожух белого цвета с серебристыми матовыми металлическими поверхностями на задней и передней сторонах, украшенными настраиваемой RGB-подсветкой. GALAX сохраняет свой фирменный стиль, используя белую печатную плату. Примечательно, что в последнее время появилась тенденция скрывать 16-контактный кабельный разъем под съемной пластиной на задней панели карты, что упрощает прокладку кабелей. 

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Что касается технических характеристик, то видеокарта GALAX GeForce RTX 4090 20th Anniversary может похвастаться предельной мощностью 516W и частотой разгона до 2595 МГц.

#nvidia #видеокарты #rtx 40 #rtx 4090 #rtx 4000 #galax
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Флагманская видеокарта Arc Battlemage получит на 75% больше шейдеров, чем Arc A770
AMD Anti-Lag+ в Counter Strike 2 приводит к бану VAC
GALAX выпустила видеокарту GeForce RTX 4090 20th Anniversary
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новая версия танка Abrams M1E3 оказалась "до боли" похожа на Т-14 Армата
3
Французский журналист посетил сеть ресторанов «Вкусно и точка» и рассказал о качестве бургеров в РФ
7
Raytheon создаст революционный вращающийся детонационный двигатель для DARPA
6
Россия потратит на создание полупроводниковой отрасли 100 млрд рублей, но получит 350-нм тепроцесс
16
Пользователь из Индонезии купил новый 20-ядерный процессор Core i7-14700K за неделю до начала продаж
7
Писатели и поэты работают на искусственный интеллект, чтобы он мог лучше писать
1
Российский ВПК способен покрывать все потери основных боевых танков Т-90М в рамках Спецоперации
1
Honda создала новое электронное сцепление, делающее левый рычаг мотоцикла ненужным
1
В России начнут постройку новых самолётов Ан-124
5
Honor X9B с процессором Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 и 12 ГБ оперативки прошёл тест GeekBench
+
Мошенники рассылают фейковые письма якобы от лица Роскомнадзора
1
Норвегия отказалась от покупки немецких танков Leopard 2
2
Лотерейный билет Powerball выиграл джекпот в размере 1,76 миллиарда долларов
+
В Швеции планируют модернизировать танки Stridsvagn 122 после их уничтожения армией РФ в СВО
+
22-летний баг Firefox исправил первокурсник
5
Появилась информация про потери ЦАХАЛ танков «Меркава»
2
Министерство Обороны опубликовало видео танкового боя в ДНР
1
На Amazon замечена Radeon RX 7900 XT за 399 долларов – видеокарта оказалась обычной подделкой
+
В следующем году в России собираются выпустить свыше 55 отечественных авиадвигателей ПД-8 и ПД-14
9
Тиктокер поставил задачу выпить 2 000 банок пива за 200 дней
11

Популярные статьи

Россия отправила истребитель МиГ-31 на околоземную орбиту для перехвата самолетов
22
GeForce Experience - так ли он нужен обычному пользователю, выясняем
49
Обзор умного лотка для домашних животных PAWBBY Self-Cleaning Cat Litter Box
19
Military Watch: российский истребитель Су-57 обладает уникальным ракетным арсеналом
25
Почему AppImage это очередной костыль, но не решение проблемы Linux
36
ХАМАС показал в действии применяющиеся для ударов по Израилю беспилотники Zouari
3
Тест и обзор кулера PentaWave Z06D
13
Почему Samsung и SK Hynix отказались "воевать" за чипы
+
События последних дней показали, что движением ХАМАС управлять невозможно — Западные эксперты
7
18.10.2023 - последний срок закрытия сделки между Microsoft и Activision Blizzard
14

Сейчас обсуждают

32Влад32
00:18
Ну уже все нормальные люди поняли, что Украина проиграет. Тебе своих сородичей не жалко? А как страна будет восстанавливаться после, кто это будет делать? Хотя, с вашим извращенным видением ситуации и...
Глава МИД Венгрии выступил категорически против поставок оружия на Украину
Sash33
00:17
Это давняя мечта всех издателей - пересадить всех на консоли. Что, собственно, они и делают упорно, всеми способами загоняя геймниг на ПК в гроб. Потом можно будет впаривать подписки со шлаком за любо...
Специалисты считают, что геймеры смирились с ростом цен на видеокарты, а скоро они будут ещё дороже
Евграф Поликарпович
00:16
Да и не тебе диваном грозить. Слитый и опущенный.
Бельгия пообещала начать поставлять F-16 на Украину «с 2025 года»
32Влад32
00:15
Ты в российских потерях по нолику убери и добавь к украинским и все придет в норму.
В сербской прессе удивились желанию Зеленского создать армию из тяжелобольных людей
Евграф Поликарпович
00:12
Опять слился? Как ты мне надоел своими сливами. Можешь что нибудь нормальное выдать?
Глава МИД Венгрии выступил категорически против поставок оружия на Украину
Andri Klin
00:10
И мы плавно возвращаемся к кладбищам мобиков на Украине, отсутвующими в России. Тебе их не жалко?
Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил про истощение ВСУ - выясняем, насколько он прав
32Влад32
00:10
Болезный, успокойся. Если бы как Израиль в Газе, то за 2 дня взяли. Лучше скажи, контротступ скоро ожидантся?
Василий Небензя: Украинское контрнаступление закончено
glavhyilo
00:08
под 3в газе.Колево начнётся если в газе жёсткое,то не будет израиля тогда.
Израиль призывает 1,1 миллиона жителей Газы эвакуироваться на юг
Опричник
00:08
Так на линуксе наверное сидит. А там и раскладка через жопу переключается.
Почему AppImage это очередной костыль, но не решение проблемы Linux
32Влад32
00:07
США - это мировое зло.
Эксперты высказывают опасения о возможном повторении американской «Войны с террором»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем