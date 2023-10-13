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Компания GALAX представила новейшую видеокарту GeForce RTX 4090 20th Anniversary Edition с уникальным решением охлаждения.
Видеокарты GeForce RTX 40 Founders Edition известны своей системой охлаждения, которая состоит из верхнего вентилятора, втягивающего воздух в радиатор, и нижнего вентилятора, выбрасывающего горячий воздух. Такая конструкция доказала свою высокую эффективность не только с точки зрения эффективности охлаждения, но и с эстетической точки зрения. Компания GALAX стала первым партнером AIB (Add-In-Board), который применил этот подход в своем заказном дизайне.
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В честь своего 20-летия GALAX представляет GeForce RTX 4090 20th Anniversary Edition, оснащенную мощным четырехслотовым кулером с трехвентиляторной конфигурацией. Два вентилятора расположены на передней панели карты, а третий находится под ней и выбрасывает воздух через вытяжные отверстия. Эта карта имеет колоссальные размеры: 344 мм в длину и 60 мм в толщину.
Карта элегантно заключена в кожух белого цвета с серебристыми матовыми металлическими поверхностями на задней и передней сторонах, украшенными настраиваемой RGB-подсветкой. GALAX сохраняет свой фирменный стиль, используя белую печатную плату. Примечательно, что в последнее время появилась тенденция скрывать 16-контактный кабельный разъем под съемной пластиной на задней панели карты, что упрощает прокладку кабелей.
Что касается технических характеристик, то видеокарта GALAX GeForce RTX 4090 20th Anniversary может похвастаться предельной мощностью 516W и частотой разгона до 2595 МГц.