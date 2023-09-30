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Kachka
Представлен Porsche 911 GT3 R Rennsport – спорткар за $1 млн, не предназначенный для дорог
Porsche сделала всё, чтобы в случае опрокидывания водитель выжил.

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Недавно компания Porsche представила новую версию своего легендарного спортивного автомобиля – Porsche 911 GT3 R Rennsport. Очевидно, что в основе этой модели лежит ориентированный на трек Porsche 911 GT3 R, однако вариант Rennsport может похвастаться значительными усовершенствованиями. В первую очередь выделяется внушительное заднее антикрыло. Если на оригинальном GT3 R оно не уменьшилось, то на версии Rennsport оно стало еще больше, получив более низкую горизонтальную планку и более толстые вертикальные стойки по сравнению со стандартным GT3 R.

Что касается кузовных панелей, то от GT3 R остались только капот и крыша, все остальные компоненты теперь изготавливаются из легкого углеродного волокна. Колеса также были обновлены до 18-дюймовых дисков от компании BBS.

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Под капотом изменился двигатель. 4,2-литровый боксовый двигатель получил новые поршни и обновленную прошивку. В результате он развивает впечатляющую мощность 620 л.с., что на 55 л.с. больше, чем у GT3 R. Эта силовая установка может работать как на обычном бензине, так и на синтетическом топливе. Мощность эффективно передается через 6-ступенчатую секвентальную коробку передач на задние колеса.

Важно отметить, что Porsche 911 GT3 R Rennsport не является уличным автомобилем, как следует из термина "rennsport", он предназначен исключительно для трека и гонок. Внутри находится только одно спортивное ковшеобразное сиденье. Основной дисплей приборной панели имеет обновленную графику, а в стойки вмонтированы дополнительные экраны для вывода изображения с камер заднего вида, которые заменяют традиционные зеркала.

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Выпуск Porsche 911 GT3 R Rennsport будет ограничен всего 77 экземплярами, а стартовая цена каждого автомобиля составит $1,046 млн.

#автомобили #porsche #porsche 911 #спорткары
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