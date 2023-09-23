Монитор Samsung Odyssey Neo G9 RTX 4090 оказался не под силу.

Монитор Samsung Odyssey Neo G9 благодаря своим выдающимся техническим характеристикам занял место отраслевого эталона. Однако последние сообщения указывают на наличие ограничений при попытке использовать весь потенциал этого монитора с любой из современных видеокарт NVIDIA, включая флагманскую GeForce RTX 4090.

Прежде чем перейти к сути вопроса, нужно разобраться с характеристиками Samsung Odyssey Neo G9. Этот игровой монитор оснащен 57" дисплеем с "квантовой мини-светодиодной технологией" и разрешением Dual QHD, которое достигает 7680×2160 пикселей (8K). Несмотря на наличие других заслуживающих внимания характеристик, основной акцент мы поставим на фактические возможности монитора, в частности – на его частоту обновления, которая включает в себя поразительные 240 Гц в 8K-разрешении.

реклама

Samsung Odyssey Neo G9 можно назвать продуктом, опередившим свое время, поэтому даже флагманский графический процессор Ada от NVIDIA не выдерживает сравнения. Однако графические процессоры AMD Radeon RX 7000 оказались вполне способны поддерживать режим 8K при 240 Гц не только через DP 2.1, но и через HDMI 2.1.

Хотя Samsung Odyssey Neo G9 все еще находится на стадии предварительного заказа, многочисленные корейские пользователи и обозреватели уже успели получить устройства, и они сообщают, что NVIDIA GeForce RTX 4090 может обеспечить отображение 8K только при частоте 120 Гц.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Дополнительную остроту ситуации придает тот факт, что видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090 оснащена портом HDMI 2.1, который теоретически должен обеспечивать требуемое качество изображения, поскольку обладает той же пропускной способностью 48 Гбит/с, которая позволяет графическим процессорам AMD Radeon RX 7000 демонстрировать превосходство по HDMI 2.1. Однако реальность расходится с этими ожиданиями. Здесь на первый план выходит AMD с ее возможностями DP 2.1, позволяющими работать в режимах до 8K при частоте 480 Гц.