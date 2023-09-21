Акции компании скоро достигнут рекордного максимума.

В нынешних экономических условиях компании, работающие в оборонном секторе, переживают благополучный период. Еще более ярко эта тенденция проявляется у тех, кто непосредственно участвует в поставках вооружений Украине. Среди таких компаний – крупнейший немецкий оборонный подрядчик Rheinmetall AG, котировки акций которого заметно выросли и достигли в этом году исторического максимума. Эта тенденция объясняется растущим спросом на европейское оружие и боеприпасы.

Неудивительно, что запасы немецкого оружия и боеприпасов продолжают расти. Чтобы ликвидировать это огромное отставание, Германии при нынешних объемах производства потребуется 55 месяцев, или 4,5 года. Эта ситуация особенно благоприятна для таких компаний, как Rheinmetall.

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Портфель Rheinmetall включает в себя не только бронетехнику, но и пушки L44 и L55, используемые на танках Leopard 2 и M1 Abrams. Кроме того, самоходная гаубица PzH 2000 оснащена 155-мм пушкой L52 производства Rheinmetall.

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В то время как НАТО старательно работает над обеспечением бесперебойных поставок вооружений Украине, запасы Rheinmetall резко возросли из-за неослабевающего спроса. Впечатляет тот факт, что за прошедший год акции компании выросли более чем на 30%, что является заметным достижением для акций, традиционно характеризующихся ограниченной волатильностью. Более того, в настоящее время ценные бумаги компании находятся вблизи своего рекордного максимума в 281,30 евро, который был установлен летом этого года.