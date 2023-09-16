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Kachka За пост начислено вознаграждение
Для The Witcher 3 вышел мод, повышающий сложность драк до уровня игр Dark Souls
Он создан, чтобы сделать драки более интересными и насыщенными.

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Новая модификация под названием Next-Gen Combat Redux, предназначенная для обновленной версии The Witcher 3 на ПК, позволяет получить боевой опыт, напоминающий по сложности игры Dark Souls. Для достижения этой цели модером был внесен ряд изменений. В частности, уменьшена эффективность знаков "Igni" и "Quen", что делает их менее эффективными в бою. Снижение эффективности распространяется также на парирование и противодействие маневрам. Более того, такие действия, как атака и уклонение, теперь расходуют выносливость при использовании этого мода.

Кроме того, получение урона от вражеских атак снижает выносливость, что создает дополнительные трудности. Индикатор уклонения противника, который был полезным инструментом в базовой игре, был убран, что еще больше усиливает боевые ощущения. Регенерация выносливости также происходит медленнее, если вы ранены. В целом, данная модификация привносит в next-gen версию The Witcher 3 интересную изюминку, которая наверняка придется по душе преданным поклонникам игры.

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Однако важно отметить, что этот мод может быть несовместим с некоторыми другими модификациями. Поэтому рекомендуется временно отключить все дополнительные моды, если вы экспериментируете с Next-Gen Combat Redux.

Улучшенная версия The Witcher 3 для нового поколения уже доступна по всему миру на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Стоит отметить, что данный мод доступен исключительно для игроков на ПК. CD Projekt Red анонсировала обновление еще в 2020 году, но прошло более двух лет, прежде чем польский разработчик наконец выпустил его. Помимо визуальных и технических улучшений, таких как поддержка трассировки лучей, обновление next-gen обеспечивает более высокую скорость загрузки локаций. К сожалению, первый релиз next-gen версии на ПК столкнулся с некоторыми проблемами, включая падение производительности и частые сбои.

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#игры #the witcher 3 #ведьмак 3 #ведьмак 3: дикая охота
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