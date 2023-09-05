С трассировкой лучей ситуация кардинально меняется.

Завтра компания AMD представит графические процессоры RX 7800 XT и RX 7700 XT поколения RDNA3, и в очередной раз официальные бенчмарки стали достоянием общественности незадолго до релиза.

Данные тестов взяты из "Руководства для рецензентов" AMD – ресурса, предоставляемого прессе для описания ожидаемой производительности рассматриваемых видеокарт. В данном случае мы изучаем показатели производительности RX 7800 XT и RX 7700 XT, утечки которых были получены от HDTechnologia и Videocardz. Эти бенчмарки включают в себя ряд игр и синтетических тестов производительности.

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Хотя конкретная информация о конфигурации системы не раскрывается, можно предположить, что это процессор AMD Ryzen 7000 с памятью DDR5 на материнской плате AM5. Оценки производительности охватывают три различных сценария: стандартную игровую растеризацию, трассировку лучей и синтетические бенчмарки. Для сравнения, RX 7800 XT противопоставляется RTX 4070, которая имеет более высокую цену ($599 против $499). В то же время RX 7700 XT сравнивается с RTX 4060 Ti, которая после недавнего снижения цен стоит примерно столько же (около $449).

Начиная со стандартной производительности растеризации, данные показывают, что RX 7800 XT демонстрирует средний прирост производительности на 6,88% по сравнению с RTX 4070 Ti в 17 играх. Аналогичным образом, RX 7700 XT демонстрирует прирост производительности на 15,9% по сравнению с RTX 4060 Ti. Все игры тестировались в разрешении 1440p. Однако важно отметить, что современные игры все больше зависят от продвинутых графических функций, таких как трассировка лучей. Эту тенденцию подчеркивает растущее внедрение технологии трассировки лучей в консолях, которые работают на базе архитектуры AMD RDNA.

В области трассировки лучей RX 7800 XT демонстрирует дефицит производительности -11,55% по сравнению с RTX 4070, причем значительное падение производительности наблюдается в Cyberpunk 2077 (-69%). По сравнению с RTX 4060 Ti 16Gb RX 7700 XT отстает на -5,4%.