Отныне за смурфинг предусматривается бан и основного аккаунта.

Компания Valve активизировала свои усилия по решению проблемы "смурфов" в популярной бесплатной игре Dota 2. Как правило, аккаунты "смурфов" создаются опытными игроками для того, чтобы играть против менее опытных соперников или вести себя неспортивно, не сталкиваясь с долгосрочными последствиями. В ответ на это компания Valve приняла меры, отследив эти учетные записи до их основных аккаунтов и наложив на них штрафные санкции.

Отныне Valve предупреждает, что основные учетные записи, связанные с аккаунтами "смурфов", могут быть подвергнуты различным наказаниям, включая временную корректировку баллов за поведение или даже перманентный бан. Это значительный шаг в борьбе со "смурфингом", который является постоянной проблемой в соревновательных free-to-play играх, особенно в сфере MOBA.

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Активная позиция Valve по борьбе с мошенничеством была заметна на протяжении всего года. Ранее за один день было уничтожено 40 000 учетных записей с помощью хитроумной стратегии. Valve расставила ловушки для пользователей, использующих стороннее программное обеспечение, которое получало доступ к данным, выходящим за рамки обычной информации игрового клиента. Как только обнаруживалось, что эти аккаунты получили доступ к секретным данным, они были заблокированы.

Примечательно, что действия Valve не ограничиваются случайными игроками: компания также забанила целую профессиональную команду, продемонстрировав тем самым свою приверженность честности и справедливости.