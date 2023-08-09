Когда они выйдут и сколько будут стоить – неизвестно.

NVIDIA расширяет ассортимент рабочих станций, представляя новые предложения графических процессоров Ada, включающие карты RTX 6000 и трио новых видеокарт Ada Workstation.

В скором времени NVIDIA собирается поставлять новое поколение решений RTX Ada Workstation через свою партнерскую сеть, в которую входят компании BOXX, Dell Technologies, HP и Lenovo. Эти вычислительные системы оснащаются графическими процессорами RTX 6000 – флагманской моделью, представленной в прошлом году. Кроме того, компания представила еще три графических процессора с архитектурой Ada, ориентированных на более доступные ценовые диапазоны.

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В эту коллекцию вошли NVIDIA RTX 5000, RTX 4500 и RTX 4000. Все три графических процессора соответствуют пакету NVIDIA AI Enterprise 4.0, сопровождаемому мощным набором программного обеспечения и утилит для разработчиков. Вот что можно ожидать от этой новой линейки:

Ядра NVIDIA CUDA: вдвое б о льшая производительность операций по сравнению с предыдущей версией

льшая производительность операций по сравнению с предыдущей версией Ядра RT третьего поколения: двукратное увеличение производительности по сравнению с предыдущим поколением, возможность одновременного выполнения трассировки лучей, а также задач затенения

Тензорные ядра четвертого поколения: в два раза более высокая скорость обучения искусственному интеллекту по сравнению с предыдущим поколением, а также расширенная поддержка формата данных FP8

DLSS 3: новый уровень реалистичности и интерактивности графики реального времени за счет интеграции возможностей искусственного интеллекта

Большой объем памяти GPU: RTX 4000 имеет 20Gb GDDR6, RTX 4500 – 24Gb GDDR6, а RTX 5000 – 32Gb GDDR6