Исправление было выпущено спустя полтора дня.

Команда разработчиков графических драйверов AMD переживает сложный этап. Столкнувшись с трудностями при запуске игры Rachet and Clank с трассировкой лучей, "красная" команда выпустила несовершенный сертифицированный драйвер. Драйвер Radeon Software Adrenalin Edition 23.7.2 WHQL пришлось удалить из-за его сильного негативного влияния на iGPU, что привело к сбоям в работе подключенных устройств ввода-вывода.

Мобильные процессоры Ryzen 7000 "Phoenix", оснащенные мощным iGPU Radeon 780M, после установки вышеупомянутого драйвера теряли в чистой производительности до -33%, опускаясь до уровня Radeon 760. Соответственно, пострадало и значительное количество портативных консолей, использующих Radeon 780M. В игре Metro Exodus: Enhanced Edition после обновления производительность резко падала с 33 fps до 22 fps.

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Помимо проблем с производительностью, после установки драйвера перестали корректно работать многочисленные устройства ввода-вывода: вуковые карты, считыватели отпечатков пальцев и даже контроллеры Xbox, подключенные к внешним устройствам.

К счастью, компания AMD отреагировала оперативно, удалив неисправный драйвер и выпустив исправление для пользователей. Примечательно, что перед официальным выпуском WHQL эти драйверы в течение нескольких дней проходят стадию бета-тестирования.