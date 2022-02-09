Работники фабрик Samsung Electronics исчерпали запас терпения и хотят, чтобы руководство поделилось частью прибыли компании в размере 10 миллиардов долларов США. Иначе они прекратят работать и начнут первую за 50 лет забастовку.

В то время, когда в мире наблюдается острейший дефицит полупроводниковых компонентов, рабочие Samsung недовольны тем, что руководство и владельцы компании вывели компанию на первое место в мире по уровню дохода.

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На фоне этого достижения, руководство компании предложило повысить зарплату работникам на 7,5%, в том числе увеличить оклад на 4,5%, и вознамерилась поощрить персонал бонусами в размере максимум 200% от оклада. Сотрудники подразделения по производству микросхем, могли рассчитывать на премию в размере 500% от оклада.

Но запросы работников оказались сильно выше.

Профсоюз работников потребовал прибавку к зарплате на уровне 10 млн. вон (8350 долларов США или 630 тысяч рублей по курсу ЦБ на 07 февраля 2022 г.) каждому работнику и премию на всех 114 тысяч человек в размере 25% от совокупной операционной прибыли компании за год. По итогам 2021 года это около 12,9 трлн. вон (10,7 миллиардов долларов США всего или 94 тысячи долларов США на каждого работника).

Профсоюзы начали активно действовать в 2020 году, после того как руководитель компании объявил об отказе подавления объединений работников.

По данным Counterpoint Research, в 2021 г. Samsung отвоевала у Intel звание мирового лидера рынка полупроводниковых изделий по объему выручки. Южнокорейская компания увеличила данный показатель на 30,5% по сравнению с 2020 г., до $81,3 млрд. Intel же пришлось довольствоваться 1,5-процентным ростом и совокупным доходом на уровне $79 млрд. Также в тройке лидеров со значительным отставанием от Samsung и Intel отказался еще один крупный производитель электроники – SK Hynix (+36%, $37,1 млрд). Сравнение уровня доходов в 2020 и 2021 годах среди компаний полупроводниковой отрасли

Следует признать, что работники Samsung не думают о том, что их требования отрицательно отразятся на миллионах геймеров по всему миру. Ведь вряд ли руководство просто так возьмёт и поделится своими деньгами с работниками. Руководство наверняка заложит эти затраты в стоимость продукции. А как многие из вас знают, 8-нм чипы для 3000-ой серии видеокарт от NVIDIA производит именно Samsung

Я думаю, что с такими запросами работников крупнейшей полупроводниковой компании, ждать окончания роста цен на полупроводники в целом и на видеокарты в частности, не стоит. Весьма вероятно, что уровень рекомендованных розничных цен на следующее поколение видеокарт вырастет раза в два от прошлых значений.

Также я допускаю, что на лидеров профсоюзов работников оказывают влияние конкуренты, чтобы расшатать ситуацию, оставить производство, откатить достижения руководства Samsung назад и увеличить свою долю рынка.

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А что Вы думаете по этому поводу? Допустимо ли останавливать работу стратегического предприятия в разгар кризиса? Какие меры, по Вашему мнению, необходимо применить в данном случае, будь Вы на месте руководства Samsung?