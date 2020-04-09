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LineageOS появилась из проекта CyanogenMod, пользовательской прошивки, которая стала популярна во времена HTC Dream / T-Mobile G1. CyanogenMod за время своего существования, стала одной из самых популярных пользовательских прошивок для большого количества устройств, и несколько ключевых разработчиков оригинального проекта продолжили развитие идей в LineageOS, когда компания Cyanogen решила свернуть свою деятельность. После появления LineageOS были выпущены прошивки LineageOS 13.0 и LineageOS 14.1, а сам проект продолжает планомерно развиваться. Теперь LineageOS объявила о выпуске прошивки LineageOS 17.1 на основе Android 10.

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В LineageOS 17.1 появилось несколько новых функций:

— Новый режим создания снимков экрана, который позволяет вручную выбирать произвольные части экрана и в дальнейшем редактировать их.

— Новое приложение ThemePicker, позволяет менять шрифт, форму значков

— Для блокировки и защиты Trebuchet Launcher теперь можно использовать отпечаток пальца

— Обновления безопасности от октября, ноября, декабря 2019 года, января, февраля и марта 2020 года.

— Добавлена поддержка сканера отпечатка пальца встроенного в экран (FOD).

— Добавлена поддержка всплывающих и вращающихся камер.

— WebView обновлен до версии 80.0.3987.132.

В настоящее время прошивка основана на ветке Android-10.0.0_r31 AOSP, которая установлена в Google Pixel 4/4 XL.