Основная цель этой меры – дать гражданам время на обдумывание своих финансовых решений и уменьшить вероятность необдуманных кредитов.

Законопроект, направленный на введение обязательного периода охлаждения по потребительским кредитам, может быть внесен на рассмотрение в Государственную Думу уже на следующей неделе. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в кулуарах форума Finopolis 2024.

Центральный банк России предложил ввести обязательный период охлаждения для потребительских кредитов и займов. Этот период должен предоставляться заемщикам между подписанием кредитного договора и фактическим получением денежных средств. Основная цель этой меры – дать гражданам время на обдумывание своих финансовых решений и уменьшить вероятность необдуманных кредитов.

Как заявил Анатолий Аксаков, законопроект планируется внести уже на следующей неделе, и высока вероятность, что он будет принят в ходе осенней сессии.

Согласно предложению, для кредитов до 50 тысяч рублей период охлаждения не будет применяться. Для кредитов в диапазоне от 50 до 200 тысяч рублей он составит 4 часа. Если сумма кредита превышает 200 тысяч рублей, период увеличивается до 48 часов. Таким образом, заемщики получат возможность отказаться от кредита или пересмотреть условия до получения средств.

Важно отметить, что законопроект не затрагивает все виды кредитов. В частности, период охлаждения не будет распространяться на ипотечные кредиты и автокредиты, если деньги зачисляются непосредственно на счета автодилеров. Также исключение делается для образовательных кредитов, в которых участвует государство.

Предложения Банка России уже направлены в Министерство финансов для разработки окончательного варианта законопроекта. Эксперты считают, что введение обязательного периода охлаждения станет важным шагом в защите прав потребителей и позволит сократить число необдуманных финансовых решений, связанных с кредитованием.

Законопроект ориентирован на повышение финансовой грамотности и ответственности граждан при оформлении займов. В условиях растущего числа потребительских кредитов, данная мера может значительно улучшить ситуацию на рынке кредитования.